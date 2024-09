Ramon Menezes valoriza chance com Condé e projeta jogo duro contra o Brusque

Zagueiro Ramon Menezes durante entrevista coletiva na sede do Ceará Crédito: Gledson Jorge/Ceará SC

O zagueiro Ramon Menezes, titular na goleada do Ceará sobre o Vila Nova na Série B, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 25. O defensor de 29 anos, que ganhou a vaga de Matheus Felipe no onze inicial do Alvinegro, comentou sobre o retorno ao time e projetou o próximo duelo contra o Brusque no Castelão, que pode deixar o Vovô a um ponto do G-4. O atleta de 29 anos, que foi o capitão diante do Vila, valorizou as oportunidades que vem recebendo com Léo Condé.

Próximo adversário do Ceará, o Brusque abre o Z-4 da Série B e vem de vitória sobre o Amazonas na última rodada. Apesar da situação do time catarinense, Ramon elogiou o rival e ressaltou a dificuldade do confronto. “A gente já passou por isso algumas rodadas atrás, de enfrentar clubes que estão nessa posição e sabemos a dificuldade que é. Querendo ou não, eles dão a vida para tentar sair da situação que se encontram e ainda mais enfrentando o Ceará, que é uma equipe muito grande no cenário nacional e que todo mundo quer jogar bem.” Brusque ainda não venceu como visitante na Série B Fora de seus domínios, a equipe do Brusque ainda não venceu nesta Série B. Foram 14 jogos, com seis empates e oito derrotas, metade delas nas últimas cinco partidas. Como visitante na competição nacional, a equipe catarinense fez dez gols e sofreu 26.