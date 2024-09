"Maior desafio da minha carreira", diz Luiz Daniel, novo goleiro do Ceará

Luiz Daniel, que já trabalhou com o técnico Léo Condé anteriormente, estava livre no mercado após o encerramento do vínculo com o Floresta ao fim da Terceirona

“A oportunidade aparece quando você menos espera. Eu já estava me preparando para o ano que vem quando o Lucas (Drubsky) me mandou mensagem. Eu não pensei duas vezes, liguei para o meu empresário acertar o quanto antes porque eu queria vir. É um desafio muito grande, o maior desafio da minha carreira”, disse o jogador de 31 anos, que se destacou na campanha de permanência do Floresta na Série C.

Luiz Daniel estava livre no mercado após o encerramento do vínculo com o Floresta ao fim da Terceirona. A transação rápida com o Ceará foi facilitada também pela parceria com o técnico Léo Condé, que já havia trabalhado com o jogador no Sampaio Corrêa em 2022.

Vindo da base do São Bernardo, o atleta passou a maior parte de sua carreira atuando por clubes do ABC e do interior Paulista. Além do Tigre, Luiz também passou por São Caetano, Santo André e São Bento. Fora do estado de São Paulo, ficou durante três temporadas no Sampaio Corrêa, tendo destaque no quase acesso da Bolívia Querida em 2022 junto com Léo Condé, terminando a competição na 5ª posição.