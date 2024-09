Ceará confirma mais de 15 mil torcedores para duelo contra o Operário pela Série B

O duelo frente aos paranaenses é tratado como decisivo por ambas as partes. Na tabela de classificação, apenas três pontos separam as duas equipes

No próximo domingo, 8, o Ceará entra em campo pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Operário, na Arena Castelão, às 16 horas. Com apenas um dia de venda de ingressos e abertura de check-in, 15 mil torcedores já estão confirmados.

O maior público do time cearense no certame foi no dia 17 de agosto, na derrota do clube por 2 a 1, diante do Mirassol-SP. Naquela ocasião, 40.487 torcedores presentes — esse também é o jogo com mais presença de torcida na Série B.