Ceará vê chance de acesso diminuir após empate com o Amazonas na Série B

As probabilidades de acesso do Ceará caíram após o encerramento da 24ª rodada da Série B. Agora, o Vovô possui 27% de chance de retornar à Primeira Divisão do futebol brasileiro — anteriormente, o número era 30%, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Muito dessa porcentagem se deve ao empate da equipe no último domingo, 1º, contra o Amazonas, fora de casa, por 1 a 1. Apesar de ter chegado a três jogos de invencibilidade, o resultado acabou freando a sequência de duas vitórias consecutivas no torneio.