Ceará registra maior público da Série B 2024 em derrota para o Mirassol

Os 40.487 (quarenta mil, quatrocentos e oitenta e sete) torcedores presentes superaram o registrado em Paysandu x Santos, pela 20ª rodada, no Mangueirão, em Belém–PA. Naquela partida, o público registrado foi de 33.054 (trinta e três mil e cinquenta e quatro).

O Ceará registrou o maior público da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, 17, na derrota por 2 a 1 para o Mirassol pela 21ª rodada . Mais de 40 mil torcedores compareceram à Arena Castelão, gerando uma renda líquida de R$ 351.534,80 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

Insatisfação do torcedor

Apesar do apoio massivo nas arquibancadas, o torcedor deixou a Arena Castelão insatisfeito com o resultado. A equipe de Léo Condé teve boa apresentação, dominou o Mirassol, mas pecou nas finalizações e, de quebra, ainda pegou Alex Muralha em uma noite inspirada — o arqueiro fez, no mínimo, três intervenções difíceis.

A derrota confirmada nos acréscimos do segundo tempo ainda elevou o tom de crítica. Contra o Mirassol, o clima era de “final” pela proximidade entre as equipes na tabela de classificação. Com o revés, o Ceará viu a distância para o G-4 aumentar para cinco pontos.