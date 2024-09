Ceará terá sequência de confrontos diretos e jogos contra times do Z-4 neste mês

Com um bom aproveitamento nas partidas recentes, o Ceará busca manter a regularidade para enfrentar uma sequência decisiva na luta pelo acesso à Série A

Tendo cinco compromissos ao longo deste mês, o Vovô enfrentará duelos diretos contra times que brigam pelo acesso (Vila Nova, Coritiba e Operário) e jogará contra dois times do atual Z-4 (Brusque e Chapecoense).

Protagonizando uma campanha regular desde o início da Era Condé, o Ceará tem sido efetivo no objetivo de manter-se na parte de cima da tabela de classificação da Série B. Com mais de 60% do campeonato concluído, o Alvinegro terá pela frente duelos decisivos durante o mês de setembro.

Atual 9º colocado, com apenas três pontos de diferença para o Ceará, o Coritiba vive boa fase e segue sem perder há quatro rodadas. No estádio Couto Pereira, a equipe comandada por Jorginho sofreu apenas duas derrotas em 2024. Para pontuar contra o forte adversário, o Vovô precisará melhorar o baixo desempenho como visitante.

Em seguida, o Alvinegro viajará para enfrentar a Chapecoense, atual vice-lanterna do campeonato. Sem vencer na Série B há dez partidas, a Chape protagoniza uma das piores campanhas como mandante, tendo vencido apenas uma partida na Arena Condá. Garantir uma vitória contra o adversário do Z-4 daria a segurança essencial ao time de Condé para enfrentar um confronto direto contra o Coritiba logo após.

Após conseguir um importante ponto fora de casa diante do Amazonas, o Vovô receberá o Operário na Arena Castelão para disputar a 25ª rodada. Caso vença a partida, o Alvinegro terá a chance de reduzir ainda mais a distância para o G-4. Atualmente, o Fantasma figura na 10ª posição da tabela, com apenas três pontos a menos que o Ceará.

Para finalizar a sequência de confrontos diretos na luta pelo acesso, o Vovô receberá o Vila Nova na Arena Castelão pela 28ª rodada. Fechando o G-4, o Vila Nova é o atual quarto colocado com 39 pontos – três a mais que o Ceará – e figura na zona de acesso desde a 14ª rodada. As equipes se enfrentam na Arena Castelão no dia 22 deste mês.

Encerrando os compromissos do mês, o time de Condé recebe o Brusque no dia 27. Pior visitante da Segundona, a equipe comandada por Luizinho Vieira ainda não venceu nenhum jogo fora de seus domínios. Com 23 pontos, o clube ocupa a 17ª colocação e luta para deixar a zona de descenso.

Nas últimas dez partidas, o Ceará conquistou 17 dos 30 pontos disputados, anotando 66,7% de aproveitamento geral na campanha. Caso permaneça apresentando resultados regulares, o time se fortalecerá na briga pelo acesso à primeira divisão poderá retornar ao G-4. De acordo com Condé, a expecativa é de que o clube melhore a performance para "entrar o quanto antes" no grupo de acesso.