Ceará marcou em 10 das 11 partidas disputadas sob o comando de Léo Condé

Dono do melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará segue com o setor ofensivo em alta. Diante do Amazonas, o elenco do Alvinegro de Porangabuçu marcou pela 10ª vez em 11 partidas na “era Condé”. Sob o comando do mineiro de 50 anos, a equipe cearense só não balançou a rede adversária no dia 5 de julho, pela 14ª rodada, contra o Santos, em duelo que marcou a estreia do treinador no Vovô.

Desde então, são 10 partidas marcando consecutivamente, com média de 1,7 gols por jogo. Foram 17 tentos assinalados no período.