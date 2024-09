Ceará empresta zagueiro ganês da base para o RB Bragantino; veja detalhes

Antes de fechar com o Massa Bruta, Boateng recebeu consultas de três times da Série A do Brasileirão e dois espanhóis

O Ceará acertou o empréstimo do zagueiro Stanley Boateng Osei, de Gana, para o Red Bull Bragantino. O Esportes O POVO apurou que o defensor de 19 anos assinou vínculo com o Massa Bruta até 31 de janeiro de 2025, com opção de compra de R$ 800 mil por 50% dos direitos econômicos pertencentes a equipe cearense — a outra metade pertence ao Dansoman Wise XI, de Gana.



Boateng chegou ao Alvinegro de Porangabuçu em 2023 ao lado do volante Steven Nufour. A estreia pelo clube aconteceu somente em 2024, com o ganês atuando em 11 partidas, sendo 10 pelo Sub-20 e uma pelo profissional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No clube, integrará a equipe Sub-20 na disputa do Campeonato Paulista. Antes de fechar com o Massa Bruta, Boateng recebeu consultas de três times da Série A do Brasileirão e dois espanhóis. As investidas aconteceram principalmente após a participação do zagueiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior.