Ceará marca no fim, arranca empate com Amazonas e fica a 3 pontos do G-4 da Série B

Volante Richardson disputa lance no jogo Amazonas x Ceará, na Arena da Amazônia, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Com um empate na reta final da partida, o Ceará conquistou um ponto importante fora de casa contra o Amazonas, neste domingo, 1º de setembro, na Arena da Amazônia, em Manaus, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão Série B 2024. Com gol de Recalde, o Alvinegro de Porangabuçu conseguiu o placar de 1 a 1 como visitante e aumentou a sequência invicta. Saindo atrás do placar, o Alvinegro de Porangabuçu foi buscar o empate no final do segundo tempo, com gol de Recalde, sacramentando o placar de 1 a 1. Com o empate, o Vovô fica na sexta posição da Segundona, a três ponto do G4. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com um primeiro tempo abaixo e diversas chances perdidas na etapa complementar, o Vovô conseguiu evitar a derrota após bobeira da zaga da equipe aurinegra, que falhou e deixou Aylon entrar sozinho na área para cruzar para Recalde marcar.

A partir daí, o jogo virou. Precisando se impor mais, foi a vez do Vovô ter a posse de bola enquanto os nortistas se defendiam e permitiam a criação dos comandados de Léo Condé. No entanto, durante toda a primeira etapa, o Ceará sequer chutou em direção ao gol e pouco apresentou perigo à meta de Marcão, goleiro do Amazonas, indo para o intervalo de jogo com o placar de 1 a 0. Buscando dar ofensividade e profundidade ao Alvinegro, Léo Condé voltou do intervalo com o ponta Lucas Rian no lugar do meia Lucas Mugni. A alteração até surtiu efeito e logo aos nove minutos do segundo tempo, Saulo criou uma chance para o Vovô, mas parou em Marcão. Com uma pressão imposta pela equipe cearense em uma sequência de escanteios, o gol do Ceará saiu aos 11 minutos, com David Ricardo, mas o VAR analisou e confirmou posição irregular na inversão para Erick Pulga.

Aos 13 minutos, Richardson encontrou um ótimo lançamento para Saulo Mineiro que, sem marcação, chutou para fora e desperdiçou a melhor chance do Ceará no duelo até então. Controlando a pressão alvinegra, o Amazonas sequer tentou ter a posse de bola na segunda etapa da partida e teve sua primeira chance apenas aos 19 minutos, quando David Ricardo tirou a bola quase que em cima da linha.

Aos 26 minutos, o zagueiro Miranda tomou o segundo cartão amarelo e complicou a situação do Amazonas que passou a se defender com um a menos em campo. Com a vantagem numérica, Léo Condé optou por mudanças ofensivas e colocou Recalde e Barceló em campo para bsucar o empate.