CRB pode ter até três desfalques para enfrentar o Ceará pela Série B

Gegê, meia do CRB, durante treino da equipe alagoana Crédito: Divulgação / CRB

O técnico Daniel Paulista, do CRB-AL, próximo adversário do Ceará, possui dúvidas para formação do time titular regatiano que entrará em campo na quarta-feira, 21, às 20 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O lateral-direito Hereda e o meia Gegê, destaques do time, não tem presença garantida no confronto frente ao Vovô. Ambos voltaram a treinar após ficarem de fora, por lesão, na derrota alvirrubra diante do Amazonas, no sábado, 17, por 2 a 0, em Manaus.