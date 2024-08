Ceará conquistou apenas uma vitória nos últimos 11 jogos contra o CRB; veja histórico

O duelo de quarta-feira, 21, será o quarto confronto no ano entre as equipes, com duas vitórias do time regatiano e um empate

O Ceará visita o CRB-AL nesta quarta-feira, 21, no Estádio Rei Pelé, em Maceió–AL, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, visando interromper a sequência negativa diante do Galo da Pajuçara. Este, inclusive, será o quarto confronto no ano entre as equipes, com duas vitórias do time regatiano e um empate.

O histórico recente do confronto é favorável ao CRB. Desde 2018, foram 11 confrontos, com o Ceará conquistando apenas uma vitória, registrada pela Copa do Nordeste de 2020. No período, foram quatro triunfos do Galo e seis empates.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em crise, a equipe alagoana tentará manter os bons resultados contra o Ceará para voltar a vencer na temporada após sete partidas. O último triunfo aconteceu no dia 20 de julho, contra o Ituano.