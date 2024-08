Com Matheus Felipe suspenso, Ceará terá mudanças na zaga titular para jogo contra CRB

David Ricardo e Matheus Felipe com a camisa do Ceará durante a partida contra o Goiás Crédito: Gabriel Silva/CearaSC

Sem muito tempo para lamentar a derrota para o Mirassol, no último sábado, 17, na Arena Castelão, o Ceará já iniciou a preparação para enfrentar o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Na manhã seguinte após o revés, no domingo, 18, o elenco alvinegro já se reapresentou e treinou no centro de treinamento de Porangabuçu. O técnico Léo Condé realizou um trabalho tático com os jogadores que jogaram menos do que 45 minutos no último duelo. Aqueles que estavam mais desgastados fizeram trabalhos recuperativos na academia e no Centro de Saúde e Performance. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A delegação alvinegra realiza mais um treino em solo cearense antes de viajar, na manhã desta segunda-feira, 19, para Maceió, onde fará uma última atividade visando o embate contra os alagoanos. Para este confronto, no entanto, o Ceará já sabe que terá um desfalque certo.