Aylon iguala Erick Pulga como artilheiro do Ceará na "Era Condé"

Com quatro gols nos últimos cinco jogos, Aylon igualou Erick Pulga como artilheiro do Ceará na “Era Condé”. Na derrota para o Mirassol , o camisa 11 marcou o nono tento em 2024.

Com Léo Condé, Aylon voltou a atuar como centroavante. As características do atleta, no entanto, permite que a comissão técnica utilize-o variadamente, como diante do Mirassol, que atuou centralizado no meio-campo.

Veja goleadores do Ceará na “Era Condé”