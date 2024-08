Gramado do Castelão volta a apresentar desgaste em derrota do Ceará para Mirassol

Desde o início do ano, a Sesporte vem realizando manutenções no gramado para conter o desgaste ocasionado pelo excessivo número de partidas

A Arena Castelão voltou a apresentar desgaste no gramado na derrota do Ceará por 2 a 1 para o Mirassol neste sábado, 17, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, foi possível observar partes do campo saindo, além de uma textura seca e com buracos.

O duelo entre Alvinegro de Porangabuçu e Leão Mirassolense foi o 46° disputado no Castelão em 2024. No ano, o palco esportivo tem recebido críticas pelo estado do gramado. Em virtude disso, a Secretaria do Esporte (Sesporte) está recebendo consultoria de escritório de agronomia Maristela Kuhn, visando a melhoria do campo.

Desde o início do ano, a Sesporte vem realizando manutenções no gramado para conter o desgaste ocasionado pelo excessivo número de partidas. O Governo do Estado do Ceará, inclusive, investiu para a compra da máquina de iluminação artificial SGL 360, visando o desenvolvimento do campo em áreas onde o sol não consegue chegar.