Ceará oficializa empréstimo de Guilherme Castilho ao Juárez, do México, até julho de 2025

Em nota, o clube alvinegro ainda informou que receberá a quantia de 350 mil dólares (R$ 1,9 milhão na cotação atual) pela transação. O time do México pagará os salários do meia de forma integral.

Em julho, Castilho havia sido emprestado ao Juventude, mas não chegou a entrar em campo pela equipe gaúcha. Cedido ao Papo até o final da Série A, ele acertou com o clube com aval de Roger Machado, porém, após a saída do treinador para o Internacional e com a chegada de Jair Ventura, não foi utilizado.

No Juárez, o meia disputará a primeira divisão nacional e será comandado pelo brasileiro Maurício Barbieri (ex-Vasco e RB Bragantino).

Castilho tem vínculo com o Ceará até junho de 2027. A chegada do meia ao Alvinegro aconteceu em 2022, após o Vovô desembolsar R$ 9,6 milhões para tirá-lo do Atlético-MG. Naquele momento, o jogador se tornou a contratação mais cara do futebol cearense.