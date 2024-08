Mugni se envolve em acidente de trânsito na saída do CT do Ceará

O meio-campista Lucas Mugni, do Ceará, se envolveu em um acidente de trânsito neste domingo, 18, na avenida João Pessoa, enquanto deixava o Centro de Treinamento Carlos de Alencar Pinto (CAP). No momento da colisão com um ônibus, o argentino de 32 anos estava acompanhado do filho.

Em comunicado, o Ceará informou que não houve feridos no acidente. O clube prestou apoio aos envolvidos e acionou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Apesar da situação extracampo, Lucas Mugni deve estar entre os relacionados do Vovô para o duelo diante do CRB, na quarta-feira, 21, pela 22ª rodada da Série B. O elenco se reapresentou neste domingo, com regenerativo para os que atuaram na derrota para o Mirassol. A viagem para Maceió–AL acontece nesta segunda-feira, 19.