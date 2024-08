Richardson detona arbitragem após derrota do Ceará no Castelão: "Crise muito grande"

O volante ainda pontuou que o resultado do confronto não condiz com o apresentado pelo elenco em campo. Contra o Leão Mirassolense, o Vovô finalizou 34 vezes, mas esbarrou na imprecisão ofensiva e, principalmente, na atuação de Alex Muralha

O volante ainda pontuou que o resultado do confronto não condiz com o apresentado pelo elenco em campo. Contra o Leão Mirassolense, o Vovô finalizou 34 vezes, mas esbarrou na imprecisão ofensiva e, principalmente, na atuação de Alex Muralha. Richardson, inclusive, teve a chance de colocar o Ceará em vantagem, mas desperdiçou.

A arbitragem voltou a ser protagonista em partida do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do Mirassol, neste sábado, 17, pela 21ª rodada, o Alvinegro de Porangabuçu perdeu por 2 a 1 , com um tento de pênalti assinalado aos 53 minutos do 2° tempo, que resultou em crítica do volante Richardson, citando que o quadro de árbitros brasileiros está em crise.

“O resultado não condiz com o que foi o jogo. Criamos muitas chances, tive uma que a bola acabou passando do meu corpo e não consegui finalizar no gol. Agora, a última bola, muito tempo sem jogar, acabei perdendo o tempo […] não temos tempo para lamentar, temos que trabalhar para dar a volta por cima para, no próximo jogo, já conseguir somar pontos, porque não podemos desgarrar da parte de cima”, avaliou.

Com a derrota, o Vovô perdeu uma posição na tabela de classificação, caindo da 7ª para a 8ª posição. Com 29 pontos, está a cinco do G-4 da Série B.

A equipe de Léo Condé volta a campo na quarta-feira, 21, às 20 horas (de Brasília), contra o CRB. O duelo será disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió–AL.