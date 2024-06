Justiça intima presidente do Ceará a realizar votação do novo estatuto até segunda-feira, 17

O imbróglio judicial envolvendo a votação do novo estatuto do Ceará segue ganhando novos capítulos. Na tarde desta sexta-feira, 14, o presidente do Vovô, João Paulo Silva, foi intimado por meio do Tribunal de Justiça do Estado a realizar a votação do novo estatuto do clube em até três dias corridos, ou seja, até a próxima segunda-feira, 17. O documento também especifica que a decisão deverá ocorrer seguindo o rito decidido em assembleia realizada no último sábado, dia 8 de junho, conforme anteriormente determinado pela Justiça.

O não-cumprimento da determinação poderá acarretar em pagamento de multa fixada de R$ 100 mil ou até mesmo "medidas administrativas e judiciais cabíveis à espécie".

Deste modo, a votação deverá ocorrer na próxima segunda-feira, 17, às 19 horas — com segunda convocação às 19h30min e encerramento às 21h — e com modelo nominal e aberto, com quórum de aprovação por maioria simples, e a presença de torcedores, conforme determinado judicialmente.