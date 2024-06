Votação do novo estatuto do Ceará é adiada por determinação da Justiça

A votação do novo estatuto do Ceará não ocorrerá mais nesta terça-feira, 11. O Poder Judiciário do Estado do Ceará determinou em documento expedido nesta manhã que a decisão deverá ocorrer no dia 21 de junho, continuando marcada para o horário das 19 horas e com modelo nominal e aberto, com quórum de aprovação por maioria simples, conforme determinação prévia da Justiça.

A mudança foi solicitada pelo Ceará, que alegou que o adiamento do evento em 15 dias deve ocorrer para que o clube possa, "de forma prudente, organizar o evento a ser realizado, visando garantir a segurança do público presente, cumprido todas as exigências dos órgãos que trabalham para a segurança pública em eventos envolvendo times de futebol e suas torcidas", conforme explicou o documento expedido pela juíza de direito Antônia Dilce Rodrigues Feijão.