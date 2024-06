Presidente do Conselho afirma que João Paulo "não tem as rédeas" sobre voto do sócio-torcedor

Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Herbet Gonçalves, concedeu entrevista ao programa Esportes O POVO, da rádio O POVO CBN, na manhã desta sexta-feira, 7. Falando sobre o processo de desenvolvimento do Novo Estatuto do Ceará, o líder do Conselho abordou o posicionamento do presidente do clube, João Paulo Silva, a respeito do direito do sócio-torcedor ao voto, pauta que será votada em Assembleia Geral nesta terça-feira, 11.

De acordo com Herbet, João Paulo se demonstra favorável à pauta mas não tem real influência na decisão dos membros da Diretoria Executiva do clube, que, em sua maioria, são contrários.

“Eu até vejo inicialmente uma boa intenção dele a respeito disso. Inicialmente ele tinha essa intenção, mas o que eu fico sabendo dos bastidores do Ceará é que ele não tem as rédeas dessa situação. O que os conselheiros me passam é que ele não teria uma liderança em cima desse grupo, a liderança seria de outra pessoa. O João Paulo está como presidente da executiva, mas a impressão que passa é que ele não tem controle desse grupo político. Então ele pode até ter essa intenção mas não consegue controlar esse ambiente de agressividade que vem por parte da executiva”, declarou Herbert Gonçalves.