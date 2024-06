Diretor jurídico do Ceará afirma ser inviável a remuneração de diretores

Diretor jurídico do Ceará , o advogado Anacleto Figueiredo , participou na manhã desta terça-feira, 11, do programa Esportes do POVO , da rádio O POVO CBN . Em entrevista ao programa, Anacleto falou sobre a possível remuneração dos diretores, pauta prevista na redação final do novo estatuto do Ceará e amplamente apoiada pela oposição.

“Dentro do nosso quadro institucional, cada departamento tem um executivo e eles já são muito bem remunerados para exercer a função com exclusividade e dedicação integral ao Ceará [...] O simples fato de ter no estatuto do Ceará a possibilidade de remuneração da diretoria faria o Ceará perder os incentivos fiscais. Se acontecesse isso no ano passado, por exemplo, o Ceará teria que pagar 16,33% de imposto, equivalente a R$ 21 milhões”, explicou Anacleto.

A Assembleia Geral para aprovação do novo estatuto ocorreria na noite desta terça-feira, 11, na sede do Conselho Deliberativo. A reunião, no entanto, foi adiada após deferimento do pedido judicial do presidente da executiva João Paulo da Silva. A Assembleia deve acontecer no dia 26 deste mês.

Confira a decisão judicial de adiamento da Assembleia Geral: