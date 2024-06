Diretor do Ceará afirma que voto do sócio-torcedor é unanimidade no clube

"Todos nós, situação, oposição, dirigentes, torcida, queremos o bem do clube. E outro ponto convergente é que todos querem o voto do sócio-torcedor", pontuou Anacleto

Ex-diretor jurídico e atual diretor cultural do Ceará, o advogado Anacleto Figueiredo comentou, em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O Povo CBN, sobre o clima político vivido no ambiente interno do Alvinegro de Porangabuçu devido à votação para um novo estatuto do clube.

O dirigente do Vovô afirma que o voto do sócio-torcedor, um dos pontos principais levantado por parte dos conselheiros, é unanimidade dentro do clube. “Todos nós, situação, oposição, dirigentes, torcida, queremos o bem do clube. E outro ponto convergente é que todos querem o voto do sócio-torcedor”, pontuou.

“Em ambos os grupos, sempre haverá os radicais, mas estes são a grande minoria. Dentro do coletivo de conselheiros e sócio-proprietários do Ceará, o voto do sócio-torcedor é praticamente unanimidade. É uma tendência nacional, não tem como irmos contra isso e nem queremos. Isso é democratizar o clube, todos querem democratizar o Ceará Sporting Club”, acrescentou Anacleto.