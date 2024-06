Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará revela ataques diários: "Não irei recuar"

Herbet, de camisa azul e centralizado, em reunião do Conselho Deliberativo acerca do Novo Estatuto Crédito: Reprodução/Instagram

O atual presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Herbet Gonçalves, revelou em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O Povo CBN, que tem sofrido ataques recorrentes desde que assumiu o cargo deixado por Barreto Filho, no dia 5 de maio. “Eu estou sendo atacado diariamente por que levantamos essa bandeira do sócio-torcedor. O que eu tenho a dizer para a torcida e para esses conselheiros que me atacam todos os dias, toda hora que eu abro o WhatsApp tem um ataque de um conselheiro, tem uma carta anônima”, relatou Herbet. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Eu não vou tolerar esse tipo de postura. Até porque minha vida foi marcada por ética, por seriedade, por respeito às pessoas, eu respeito demais opiniões contrárias a minha. Eu não aceito ataques à minha honra, à minha reputação”, completou.