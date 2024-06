Conselho do Ceará divulga edital para votação de novo estatuto e confirma data

Repórter do caderno de Esportes

Votação decisiva por novo estatuto do Vovô ocorrerá no dia 21 de junho, com presença de torcida, no ginásio localizado na sede do clube, em Porangabuçu

O Ceará divulgou na noite desta quarta-feira, 12, o edital para votação do novo estatuto do clube. Conforme determinado breviamente pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará, a decisão deverá ocorrer no dia 21 de junho, continuando marcada para o horário das 19 horas e com modelo nominal e aberto, com quórum de aprovação por maioria simples.



O momento contará com a presença não somente dos conselheiros votantes, mas também da torcida.

O evento, que estava agendado para a última terça-feira, 11, sofreu a alteração de data por solicitação da atual diretoria do Ceará, que alegou que o adiamento da votação em 15 dias deveria ocorrer para que o clube possa, "de forma prudente, organizar o evento, visando garantir a segurança do público presente, cumprindo todas as exigências dos órgãos que trabalham na segurança pública em eventos envolvendo times de futebol e suas torcidas", conforme explicou o documento expedido pela juíza de direito Antônia Dilce Rodrigues Feijão à época.