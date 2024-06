Justiça determina que votação do novo estatuto do Ceará siga rito definido em Assembleia

VIsta aérea da Sede do Ceará Sporting Club. Crédito: Ceará Sporting Club/Divulgação

O Poder Judiciário do Estado do Ceará determinou em documento expedido nesta segunda-feira, 10, que a votação do novo estatuto do Ceará Sporting Club deverá seguir o rito definido por meio de assembleia realizada no último sábado, 8. Na ocasião, 61 conselheiros do Vovô decidiram que a votação de novo estatuto do Vovô será nominal e aberta, com quórum de aprovação por maioria simples, e ocorrerá na próxima terça-feira, 11, às 19 horas, com a presença assegurada do torcedor e também da imprensa na sede do clube. Em documento expedido pela juíza de direito, Antônia Dilce Rodrigues Feijão, ficou frisado ainda que o presidente do Alvinegro de Porangabuçu, João Paulo Silva, deverá "expedir comunicado urgente aos associados, pelas vias oficiais, adequando o rito da assembleia para aprovação do Novo Estatuto ao que foi decidido na assembleia do dia 8/6/2024".

João Paulo se pronuncia sobre votação de novo estatuto Na manhã desta segunda-feira, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, se pronunciou por meio de uma carta aberta para a torcida do Vovô com o intuito de acentuar aos torcedores que na votação do novo estatuto do time "o que está em risco é o futuro do Ceará". No documento, o mandatário chama a atenção para pontos do novo estatuto que abordam SAF e diretoria remunerada. Ele também aproveitou a oportunidade para pontuar que é a favor do voto do sócio-torcedor, mas ponderou que a assembleia do rito da votação foi convocada de maneira ilegal. "Para fechar essa extensa carta: ainda sobre a convocação da assembleia geral, é meu dever respeitar o estatuto do clube e afirmar que, segundo o estatuto, a convocação por parte do presidente do conselho foi ilegal. Não é uma questão interpretativa, não é nada pessoal contra o Dr. Herbert. É, simplesmente, um fato. Não se pode tomar decisões sérias que vão contrárias ao estatuto do clube. Não é assim que funciona", escreveu ele, que pediu ainda que os dois definissem, de forma isolada, sobre a pauta, "sem comprometer o clube com esse novo estatuto".