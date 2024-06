Ceará: oposição fez pedido para que votação do novo estatuto não fosse adiada

Além disso, os conselheiros argumentaram que a mudança de data no mesmo dia da votação poderia vir a prejudicar votantes que teriam de providenciar diferentes logísticas para participar do evento.

O imbróglio político envolvendo situação e oposição no voto pelo novo estatuto do Ceará segue ganhando novos capítulos. Nesta terça-feira, 11, após adiamento da votação final por determinação da Justiça , conselheiros de oposição enviaram um pedido de reconsideração para a 36ª Vara Cível, mas a solicitação não foi acatada pela juíza de direito Antônia Dilce Rodrigues.

O momento de votação no novo estatuto do clube deve contar com a presença de torcedores e também da imprensa e foi nessa argumentação que a diretoria executiva conseguiu a determinação do adiamento .

"Tínhamos a expectativa de tudo finalizar hoje. É uma celeuma muito grande, cansa a todos, mas todo mundo teve a oportunidade de emendar, votar e de expor seu pensamento. Quem não participou é porque não quis, pois teve a convocação, mas o que podemos fazer? É aguardar a nova data e no dia votar e ver efetivamente quem quer a mudança e a modernidade no clube e quem não quer. Ninguém efetivamente pode fazer nada. Infelizmente. O Ceará virou um clube dividido, virou um clube com divergências em relação a forma como o clube tem que seguir enquanto time do povo", pontuou.

Uma das principais pautas em questão do novo estatuto do Ceará é a abertura de voto para sócios-torcedores que possuírem adimplência com os planos acima de 24 meses, mas outros pontos tem gerado um grande imbróglio político no clube entre oposição e situação.

As partes tem divergido de maneira mais efusiva desde as apresentações das emendas. De um lado, a situação se põe crítica ao novo estatuto, enquanto a oposição defende que o texto logo seja aprovado.

Os embates, que já foram para vias judiciais, tiveram novos episódios na última segunda, 10, quando o presidente do Ceará, João Paulo Silva, se pronunciou por meio de uma carta aberta para a torcida do Vovô com o intuito de acentuar aos torcedores que na votação do novo estatuto do time "o que está em risco é o futuro do Ceará".

Em um longo documento, o mandatário chamou a atenção para pontos do documento que abordam SAF e diretoria remunerada, assuntos também acentuados pelo diretor cultural e ex-diretor jurídico do Alvinegro de Porangabuçu, Anacleto Figueiredo, em entrevista ao programa Esportes do POVO nesta terça-feira, 11.