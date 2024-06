"Vem sendo muito importante", diz Raí Ramos sobre semana livre do Ceará na Série B

Camisa 2 destacou a importância da semana livre de jogos visando a evolução da equipe alvinegra. Elenco do Vovô realiza atividades desde segunda-feira, 3

"Esse tempo é muito bom. A gente consegue treinar valências que às vezes não conseguimos durante o campeonato por conta do calendário. Vem sendo muito importante. O professor tem trabalhado muitos aspectos com a gente", disse o jogador.

Lateral-direito do Ceará , Raí Ramos concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 6, em Porangabuçu. Na oportunidade, o camisa 2 destacou a importância da semana livre de jogos visando a evolução da equipe alvinegra. O elenco do Vovô realiza atividades desde segunda-feira, 3.

Em seguida, o atleta de 30 anos afirmou que os trabalhos desenvolvidos durante esses dias vêm tendo um único foco: "Estamos trabalhando em cima disso para continuar evoluindo nesse campeonato focados no objetivo principal, que é o acesso", finalizou.

Atualmente, o Vovô ocupa a quarta colocação da tabela da Série B com 15 pontos somados. O próximo compromisso do time alvinegro na competição será na próxima segunda-feira, 10, diante do Vila Nova, em Goiânia.