Conselho do Ceará convoca assembleia para definir rito de votação do novo estatuto

Grupo alega que votação precisa ser nominal e aberta e irá ocorrer no dia 11 de junho, conforme o que for decidido em uma assembleia preparatória agendada para a próxima quinta-feira, 6

No documento de convocação da reunião da próxima semana, o presidente do Conselho, Herbet Santos, alega que não seria de competência do presidente da diretoria executiva, João Paulo Silva, escolher o modelo da realização da Assembleia e faz ressalvas quanto à duração e aos detalhes da votação, de forma que o rito terá de ser decidido por meio da assembleia de quinta-feira.

O Conselho Deliberativo do Ceará divulgou nesta sexta-feira, 31, que uma assembleia será realizada na próxima quinta-feira, 6, antes da realização da Assembleia Geral Extraordinária para votação do novo estatuto , datada para o dia 11 de junho.

O documento também pontua que a votação tratará de um novo estatuto, que tem, entre as emendas, a redução do prazo de 36 para 24 meses ininterruptos de adimplência para o sócio-torcedor poder votar para a diretoria executiva — eleição que acontece em dezembro deste ano.

A garantia de um coeficiente mínimo de 30% para mulheres na diretoria executiva do clube e a votação paritária — para que o peso do voto do sócio-torcedor seja o mesmo do conselheiro do clube para as eleições da diretoria executiva — também serão pautas importantes da Assembleia.

Vale lembrar que, na última segunda-feira, 27, foi realizada a terceira e última reunião do Conselho Deliberativo do Ceará, que discutiu a mudança estatutária do Vovô, consolidando o anteprojeto com tais emendas. O texto-base foi aprovado de forma unânime pelo mesmo conselho no último dia 14.Tal reforma no Estatuto do Ceará foi idealizada pelos próprios conselheiros.