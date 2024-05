Conselho Deliberativo do Ceará aprova texto-base para Novo Estatuto

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou na noite dessa terça-feira, 14, o texto-base para o Novo Estatuto do clube. Todas as emendas apresentadas foram aprovadas por unanimidade em reunião realizada na sede administrativa do Alvinegro. Apesar do avanço para a aprovação do Novo Estatuto, a reunião contou com a presença de poucos conselheiros. Dos 350 conselheiros do clube, apenas 80 compareceram.

Enquanto acontecia a votação, alguns torcedores alvinegros acompanhavam a plenária realizando uma manifestação pacífica do lado de fora da sede administrativa.

O Conselho Deliberativo ainda realizará mais duas reuniões antes de levar o texto final para ser votado em assembleia geral. Nas próximas plenárias, que acontecerão nos dias 20 e 27, serão discutidas a deliberação de novas emendas – como a remuneração de diretores do clube – e ajustes finais na redação.