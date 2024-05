Ex-presidente do Conselho do Ceará cita bastidor conturbado e fase mais difícil dos últimos 50 anos

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-12-2023: José Barreto Filho presidente do Conselho Deliberativo do Ceará da entrevista para o Esportes o Povo. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O conselheiro José Barreto Filho entregou nesta sexta-feira, 3, à diretoria executiva, a carta de renúncia ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club. Alegando problemas pessoais e de saúde, Dr. Barreto, como é conhecido, reforçou, no comunicado, ter vivido "os momentos mais difíceis" que presenciou no clube em 50 anos. "Minha passagem foi marcada pelos momentos mais difíceis que presenciei no clube em mais de 50 anos torcendo e participando de sua vida, tanto ao lado de meu saudoso Pai e agora ao lado dos meus filhos", relatou na carta de renúncia. Barreto esteve à frente do Conselho Deliberativo do Ceará durante um ano e quatro meses. O ex-presidente foi responsável pela formação da comissão de reforma estatutária, buscando atualizar o estatuto do clube, para descentralizar a escolha da diretoria executiva dos conselheiros e sócios-proprietários.

“A duras penas conseguimos montar uma comissão de reforma estatutária para modernizar e atualizar

o nosso estatuto, bem como, me alegro em ver sendo posto em prática uma iniciativa, bastante cobrada, nossa, que é o portal da transparência, anunciado pela diretoria executiva”, exaltou o feito. O dirigente ainda pontuou, na carta de renúncia, que atendeu todos os conselheiros que se dirigiam à presidência do Conselho Deliberativo, mas que as reuniões, buscando a discussão de outros projetos, eram esvaziadas e com pouca adesão dos membros. Por fim, Barreto se colocou como um dos culpados para a divisão do Conselho Deliberativo, entre oposição e situação, e afirmou receber apoio apenas quando as decisões convinham há um grupo.

