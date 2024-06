Vila Nova deve ter dois desfalques para duelo contra o Ceará na Série B

Assim como o Alvinegro de Porangabuçu, o Vila teve uma semana para se preparar focando apenas no confronto

Próximo adversário do Ceará na Série B do Campeonato Braileiro, o Vila Nova deve até ter ausência de dois importantes jogadores para o duelo desta próxima segunda-feira, 10: o volante Ralf e o lateral-esquerdo Eric.

O experiente meia está entregue ao departamento médico com uma contusão na panturrilha direita. Mesmo com 26 jogos na temporada, a última vez que esteve em campo foi no dia 17 de maio, na derrota colorada por 1 a 0, contra o CRB-AL, em Maceió.