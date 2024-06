Ceará não vence o Vila Nova fora de casa há seis anos

No retrospecto do confronto, o Tigre tem a vantagem sobre o Alvinegro jogando em seus domínios. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 10, no estádio OBA

Invicto há seis partidas na Série B, o Ceará entra em campo pela nona rodada do campeonato buscando aumentar a sequência de invencibilidade diante do Vila Nova. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 10, às 19 horas, no estádio OBA, em Goiânia-GO.

Para vencer o adversário, o Alvinegro de Porangabuçu terá que derrubar um tabu de seis anos, já que a última vitória do Vovô diante do Tigre fora de casa foi em 2016. Na ocasião, os times se enfrentaram pela 17ª rodada da Série B e o Ceará levou a melhor ao vencer por 4 a 3 em um jogo equilibrado. Desde então, os clubes jogaram duas vezes com o mando de campo do Vila Nova e o resultado foi um empate e uma vitória do Tigre.