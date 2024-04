Conselho Deliberativo do Ceará adia discussão das emendas do Novo Estatuto em 60 dias

Com a presença de 131 conselheiros na Reunião Plenária, ocorrida na noite desta quinta-feira, 14, o Conselho Deliberativo do Ceará adiou, em 60 dias, a votação acerca das emendas do Novo Estatuto do clube.

Na ocasião, 68 conselheiros foram a favor do adiamento e outros 60 votaram para seguir o rito, que visava realizar, de imediato, cinco reuniões para votar nas mais de 90 propostas de emendas. Os três restantes se abstiveram da decisão.

Uma parte do conselho solicitou votação nominal, ou seja, que os nomes dos conselheiros votantes constassem em ata. O estatuto do clube prevê, em seu artigo 39, inciso 3°, que tal processo pode ser adotado sempre que houver dúvida na contagem ou em razão de requerimento de, ao menos, 30% dos presentes.