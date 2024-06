Em boa fase, Barceló acumula quatro gols marcados nos últimos cinco jogos pela Série B

Jogador virou titular no time de Vagner Mancini após começo de temporada abaixo do esperado

Autor do gol da vitória do Ceará diante do Coritiba na última sexta-feira, 31, o atacante Facundo Barceló atravessa boa fase com a camisa alvinegra. Isso porque o uruguaio acumula quatro gols nos últimos cinco jogos que disputou pelo clube na Série B 2024.

A sequência positiva teve início no tento marcado contra o CRB, no dia 6 de maio, quando o Vovô empatou em 2 a 2. No duelo seguinte, ele voltou a marcar no triunfo contra o Novorizontino por 3 a 0, fora de casa.