Ceará bate Novorizontino, quebra tabu como visitante e ganha pela 1ª vez na Série B

O Ceará venceu o Novorizontino por 3 a 0 nesta sexta-feira, 10, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte–SP, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jorge Recalde, Facundo Barceló e Lucas Mugni marcaram para o Alvinegro de Porangabuçu.

A vantagem construída aos 10 minutos, após cobrança de falta de Guilherme Castilho e conclusão de Recalde aproveitando o bate e rebate na área, deu mais tranquilidade a equipe cearense no confronto. Controlando a posse, buscava chegar a meta de Jordi a partir de passes verticais buscando Erick Pulga ou com os cruzamentos de Raí Ramos.

Sem conseguir construir, devido à marcação encaixada do Ceará desde o campo de defesa, restava ao time de Eduardo Baptista os arremates de média-longa distância, tentados aos 18 e aos 33 minutos, com Rodrigo Soares e Rodolfo, mas sem êxito.

Escalado no 3-5-2 para reforçar o sistema defensivo, o time de Vagner Mancini praticamente anulou o avanço do Novorizontino no primeiro tempo. A equipe paulista explorava os lançamentos da defesa para o ataque, buscando os velocistas, mas esbarrava na defesa alvinegra.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Novorizontino teve a melhor oportunidade para empatar o duelo: Rodrigo Soares cruzou, Paulo Vitor cabeceou, mas Richard defendeu.

A equipe paulista voltou do intervalo pressionando e quase chegou ao empate em dois lances: no primeiro minuto, Rodolfo recebeu de Fabrício Daniel e finalizou para a defesa de Richard. No lance seguinte, aos 2 minutos, Rodrigo Soares cobrou escanteio e Renato acertou a trave.

Após o retorno fulminante do Novorizontino, o Ceará voltou a buscar o controle do meio-campo. Para isso, encurtou o espaço para troca de passes do time de Eduardo Baptista. Aos 12 minutos, uma jogada construída por quatro atletas resultou no gol de Facundo Barceló: Recalde acionou Patrick De Lucca, o volante passou para Erick Pulga e o ponta-esquerda tocou para Matheus Bahia assistir o uruguaio que de letra ampliou o marcador para o Alvinegro.

Buscando diminuir o placar, o Novorizontino passou a ceder mais espaço ao Ceará, que ia aproveitando os contra-ataques em velocidade. Aos 30 minutos, Aylon aproveitou a sobra da finalização de Raí Ramos e arrematou, mas Jordi defendeu.

Quatro minutos depois, aos 34, Erick Pulga quase marcou o terceiro do Ceará, após receber cruzamento de Mugni. O camisa 16 finalizou por cima do gol do Novorizontino.

No final do segundo tempo, o Ceará perdeu Lourenço, expulso após impedir o avanço livre de Marlon. O Novorizontino seguiu pressionando e aos 41, Lucca acertou o travessão de Richard.