Ceará empata com CRB no PV e segue sem vencer na Série B do Brasileiro

Facundo Castro e Falcão disputam lance no jogo Ceará x CRB, no PV, pela Série B 2024 Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará empatou com o CRB por 2 a 2 nesta segunda-feira, 6, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza–CE, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Facundo Barceló e Kaique marcaram para o Alvinegro de Porangabuçu, enquanto Hereda e Rômulo balançaram as redes para o Galo da Pajuçara. Com o resultado, o time de Vagner Mancini somou o segundo ponto na Série B, ocupando a 14ª colocação. Em três partidas, o Ceará registra dois empates e uma derrota. A equipe cearense volta a campo na sexta-feira, 10, às 19 horas (de Brasília), contra o Novorizontino. A partida será disputada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte–SP.

CEARÁ 2 X 2 CRB | O JOGO O Ceará entrou para enfrentar o CRB com um ataque completamente modificado devido às ausências de Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro por lesões. Compuseram o sistema ofensivo Facundo Castro, João Victor e Facundo Barceló. No meio-campo, Recalde era o responsável por conectar defesa-ataque, mas o time de Vagner Mancini repetiu a atuação contra o Galo da Pajuçara: sem criatividade, pregado, criou pouquíssimas oportunidades de abrir o marcador na etapa inicial. O time alagoano, por sua vez, buscava o passe nas costas do sistema defensivo para chegar próximo do gol de Richard. A primeira oportunidade do CRB veio com Gegê, aos nove minutos, após receber entre a defesa do Ceará. O camisa 8, porém, arrematou para fora. Léo Pereira, aos 22, recebeu lançamento de Saimon, saiu cara a cara com o arqueiro alvinegro, mas mandou à direita. A equipe de Vagner Mancini tentava envolver o Galo a partir da troca de passes, principalmente em profundidade, acionando os pontas, mas esbarrava na marcação adversária. Os cruzamentos buscando Facundo Barceló também era explorado como alternativa para atacar o gol defendido por Albino.

Aos 23 minutos, Facundo Castro cruzou, Barceló tentou o arremate de cabeça, dividiu com a defesa e, na sobra, completou para o gol. O assistente, porém, assinalou impedimento do camisa 7 no início da jogada. A persistência de Barceló deu resultado aos 30 minutos: após cobrança de falta de Richard para o setor ofensivo, o camisa 31 ganhou da defesa, a bola sobrou com Recalde que serviu o uruguaio para finalizar de fora da área e acertar o canto de Albino para abrir o marcador para o Ceará. A vantagem construída pelo Alvinegro de Porangabuçu, durou pouco. Aos 47 minutos, em mais um ataque explorando as costas da defesa do Ceará, Hereda recebeu, ganhou de Matheus Bahia e, cara a cara com Richard, empatou para o CRB. O time de Daniel Paulista retornou para o segundo tempo pressionando o Ceará. E a bola parada fez o CRB virar o confronto, aos 4 minutos, após Gegê cobrar escanteio e Rômulo cabecear para superar Richard. O tento assinalado não diminuiu o ímpeto da equipe alagoana, que seguiu presente no campo ofensivo e arrematando contra a meta de Richard. Aos 12 minutos, Gegê arriscou de média-longa distância e parou no arqueiro do Ceará. Improdutivo do meio para frente, o time de Mancini, até os 25 minutos, criou apenas uma chance perigosa, aproveitando falta: Lourenço cobrou, mas mandou por cima do gol.

A bola parada, então, voltou a ser alternativa para o Alvinegro de Porangabuçu: aos 31 minutos, Lucas Mugni cobrou escanteio, Ramon Menezes desviou e Kaique, estreando profissionalmente, completou para o Ceará empatar no PV. O confronto ganhou ainda mais equilíbrio, com as equipes encontrando dificuldades de progredirem e criarem oportunidades de chegar ao terceiro gol. Aos 41 minutos, Castilho teve a bola para colocar o Alvinegro em vantagem, mas mandou à esquerda de Albino. A equipe alagoana quase chegou ao gol da vitória aos 48 minutos, com João Neto, algoz do Ceará no duelo de ida da Copa do Brasil. Após vencer David Ricardo na corrida, cortou para o meio e finalizou rasteiro à esquerda de Richard.