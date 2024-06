Ceará chega a seis jogos invicto na Série B após vitória diante do Coritiba

A vitória contra o Coxa ainda aumentou a sequência de jogos invicto do time alvinegro na competição nacional

Atuando na Arena Castelão, o Ceará venceu o Coritiba por 1 a 0 nesta sexta-feira, 31, e entrou no G4 do Brasileirão Série B. A vitória contra o Coxa ainda aumentou a sequência de jogos invicto do time alvinegro na competição nacional.

Isso porque o Vovô chegou a seis partidas sem saber o que é perder na Segundona. No recorte, são quatro triunfos (Novorizontino, Amazonas, Chapecoense e Coritiba) e dois empates (CRB e Operário-PR). A última derrota da equipe ocorreu diante do Mirassol, pela segunda rodada.