Com gol de Barceló, Ceará bate Coritiba no Castelão e entra no G-4 da Série B

O Ceará engatou a sua segunda vitória consecutiva na Série B na noite desta sexta-feira, 31. Na Arena Castelão, o Vovô bateu o Coritiba por 1 a 0 em jogo válido pela oitava rodada da competição nacional. O único gol do duelo foi marcado por Facundo Barceló.



Com o resultado positivo, o time alvinegro entra no G4 do certame pela primeira vez. Agora terceiro colocado com 15 pontos, a equipe de Porangabuçu só volta a campo no dia 10 de junho, diante do Vila Nova, fora de casa.

Ceará 1x0 Coritiba: o jogo

Buscando vencer mais um duelo diante do seu torcedor, o Vovô iniciou a partida tomando as rédeas, mas não conseguiu ter efetividade nos primeiros minutos devido a boa postura defensiva da equipe paranaense.