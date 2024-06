Barceló exalta confiança do Ceará após entrada no G-4 da Série B

Jogador foi o autor do gol do Alvinegro de Porangabuçu na vitória por 1 a 0 diante do Coritiba na noite desta sexta-feira, 31, na Arena Castelão

A vitória do Ceará por 1 a 0 diante do Coritiba na Arena Castelão na noite desta sexta-feira, 31, colocou a equipe dentro do G-4 da Série B do Brasileirão. Autor do tento do Alvinegro de Porangabuçu, o atacante Barceló exaltou o trabalho feito pelo clube após o triunfo, salientando a confiança do grupo no que vem sendo apresentado no torneio.

"Estávamos tranquilos com o trabalho que vinha sendo feito, confiamos no que fazemos e Graças a Deus está dando resultado. Sabíamos que tínhamos esse jogo importante em casa, que ter os três pontos nos colocaria no G-4, fazia tempo que não entrávamos no G-4 e vamos desfrutar o fruto do trabalho", frisou o jogador.

O discurso seguiu, entretanto, na humildade, já que após exaltar o time o atleta uruguaio pontuou que o time deve seguir se esforçando com humildade até o final da competição. "Há que manter a humildade e seguir trabalhando pois ainda falta muito até o final", finalizou ele.