Mancini exalta vitória do Ceará diante do Coritiba: "Venceu convencendo"

Comandante do Alvinegro de Porangabuçu concedeu coletiva na noite desta sexta-feira, 31, após triunfo por 1 a 0 da equipe diante do Coxa e entrada do time no G-4 da Série B

O Ceará entrou no G-4 da Série B do Brasileirão após a vitória diante do Coritiba por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, 31. Para além do resultado, após a partida, o técnico da equipe, Vagner Mancini, exaltou a atuação da equipe, especialmente no segundo tempo.

"O Ceará realmente fez um grande segundo tempo, foi dono do jogo e mereceu a vitória. Teve outras oportunidades, mas acho que mais importante foi que venceu um adversário que vai estar brigando até o final com a gente pelo G-4, e venceu convencendo", ressaltou.

Na fala, o treinador também salientou a força de vontade do grupo de ir em busca de mais e mais no certame nacional pelo acesso à elite do futebol brasileiro.