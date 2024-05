Ceará recebe CRB no Castelão e busca virada por vaga nas oitavas da Copa do Brasil

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.05.2024: Ramon Menezes e Anselmo Ramon. Ceará x CRB. Estádio Presidente Vargas. Campeonato brasileiro série B. (Foto: Aurélio Alves) Crédito: AURÉLIO ALVES

Em jogo que vale classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Ceará recebe o CRB-AL nesta quinta-feira, 23, às 21h30min, na Arena Castelão. Para além de avançar de fase, o Alvinegro de Porangabuçu vai em busca de valor milionário de R$ 3,5 milhões. O técnico Vagner Mancini e seus comandados sabem que pela frente terão um adversário complicado. O Vovô não vem tendo vida fácil nos confrontos contra o clube alagoano: nos últimos 10 jogos, o time cearense venceu apenas um. Além disso, foram seis empates e três vitórias regatianas — todas nos últimos três jogos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para o Alvinegro se classificar, o retrospecto terá que mudar. No duelo de ida, no último dia 2, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), triunfo do CRB por 1 a 0 e vantagem do empate garantida no confronto.

Nesta temporada de 2024, o Ceará só conseguiu vencer pelo placar que precisa nesta quinta em duas oportunidades, ambas pelo Campeonato Cearense: 6 a 0 contra o Atlético-CE e 5 a 0 diante do Caucaia. O time de Porangabuçu conta com o apoio da torcida no Castelão para reverter o cenário. “Nossa torcida é importante. Mostrou isso em todos os jogos que estiveram presentes, a força e a importância que eles têm dentro de campo. Quando começa o jogo, com eles empurrando e vibrando com a gente, isso é muito importante e vamos precisar disso para sair vitoriosos”, disse Lourenço. A favor do Vovô está invencibilidade nos últimos quatro jogos, todos pela Série B. O último desta sequência ocorreu no domingo, 19, no empate por 0 a 0 contra o Operário, em Ponta Grossa (PR). O foco durante os últimos dias era o confronto da Copa do Brasil, tanto é que poupou alguns jogadores frente ao Fantasma. Além do zagueiro Matheus Felipe, que saiu lesionado, outros atletas são dúvidas para o duelo nordestino: Caio Rafael, com lesão muscular; Daniel Mazarochi, com fratura no reto femoral; e Lucas Mugni, com infecção viral. Adversário alvinegro, o CRB está chegou a Fortaleza na última terça-feira, 21. O treinador Daniel Paulista deve ter apenas um desfalque: Jorginho. Ex-jogador do Ceará, o meia segue em tratamento no departamento médico e sequer foi relacionado. Porém, o zagueiro Saimon, que vinha sendo ausência, está de volta e deve ser titular. Ceará x CRB Ceará

3-4-3: Richard; Ramon Menezes, Jonathan e David Ricardo; Raí Ramos, Lourenço, Castilho (De Lucca) e Matheus Bahia; Erick Pulga, Aylon e Barceló. Téc: Vagner Mancini