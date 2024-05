Ceará venceu apenas um dos últimos dez jogos contra o CRB

Nesse período, o time alvinegro ainda acumula uma eliminação no Nordestão de 2022, em plena Arena Castelão, palco do confronto desta quinta-feira

Ceará e CRB-AL entram em campo nesta quinta-feira, 23, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Além da classificação, o Alvinegro de Porangabuçu busca melhorar seu retrospecto contra o time alagoano.

Nas últimas dez vezes que estiveram frente a frente, os Regatianos levaram a melhor por três oportunidades. Foram, também, seis empates e apenas uma vitória do Vovô, em 2020, no duelo válido pela Copa do Nordeste.