Lourenço fala sobre possibilidade de decisão por pênaltis contra CRB: "A gente está pronto"

O Vovô recebe o CRB nesta quinta-feira, 23, às 21h30min, na Arena Castelão, pelo segundo e decisivo jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 22, o meio-campista Lourenço projetou a decisão contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil, e enfatizou que o elenco do Ceará “está pronto” para uma eventual disputa por pênaltis. O jogador alvinegro ressaltou, entretanto, que seria “um alívio” caso a classificação acontecesse no tempo regulamentar.

“Se acontecer dessa forma (classificação no tempo normal), vai ser uma maravilha para nós, um alívio. Mas se tiver que passar de fase precisando ir para os pênaltis, a gente está pronto e ciente de que pode acontecer. É se preparar ao máximo para as duas situações e, se Deus quiser, sair com o resultado positivo”, comentou.