Adversário do Ceará, CRB não vence como visitante há três partidas

Recalde e Falcão disputam lance no jogo Ceará x CRB, no PV, pela Série B 2024 Crédito: AURÉLIO ALVES

O CRB visita o Ceará nesta quinta-feira, 23, às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, visando assegurar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil — venceu na ida por 1 a 0 — e, de quebra, voltar a vencer como visitante após três partidas. O último triunfo conquistado pelo Galo da Pajuçara longe do Estádio Rei Pelé, em Maceió, aconteceu no dia 30 de março, contra o ASA-AL, pela final do Campeonato Alagoano. A partida aconteceu no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desde então, a equipe de Daniel Paulista entrou em campo contra Novorizontino, em São Paulo, Ceará, em Fortaleza, e Avaí, em Santa Catarina, registrando duas derrotas e um empate.