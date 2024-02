Dominante, Ceará goleia o Caucaia e se aproxima de vaga nas semis do Estadual

Em mais uma noite inspirada, o Ceará goleou o Caucaia nesta quinta-feira, 8, pelo Campeonato Cearense 2024. Jogando na Arena Castelão, o time alvinegro bateu a Raposa por 5 a 0 com gols assinalados por Erick Pulga (2x), Recalde, Raí Ramos e Richardson.

Com o resultado, o Vovô, líder do Grupo B, chegou aos dez pontos e encaminhou sua vaga nas semifinais do Estadual. Para isso acontecer, a equipe precisa de um simples empate contra o Fortaleza no Clássico-Rei do próximo dia 17, válido pela quinta rodada do certame.

Ceará 5x0 Caucaia - o jogo

Atuando pela primeira vez no Castelão nesta temporada, o Vovô iniciou o confronto deixando clara sua intenção de tentar abrir o placar o mais cedo possível. Não à toa a equipe alvinegra finalizou com perigo já aos 3 minutos, com Recalde. Depois, aos 20, foi a vez do Caucaia assustar com Goiaba, mas Fernando Miguel realizou grande defesa.