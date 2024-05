Ceará joga mal e é derrotado pelo CRB no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Com uma atuação frustrante, o Vovô agora precisa vencer o duelo de volta por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal

Em confronto com caráter decisivo, o técnico Vagner Mancini escalou força máxima diante do CRB. No entanto, a postura apresentada pelo time alvinegro deixou a desejar desde o minuto inicial. Com isso, a equipe alagoana, mandante do duelo, aproveitou para tomar as rédeas da partida.

Com uma atuação frustrante, o Vovô agora precisa vencer o duelo de volta por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. A partida decisiva vai acontecer no dia 23 deste mês, na Arena Castelão.

O Ceará voltou a decepcionar o seu torcedor na noite desta quinta-feira, 2. Atuando no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, o time alvinegro foi derrotado pelo CRB por 1 a 0 na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O gol do jogo foi marcado por João Neto.

Na volta para o segundo tempo, o cenário do jogo não mudou tanto e os times ficaram amarrados no meio-campo. Com muitas faltas e paralisações, a partida pouco andou. A primeira oportunidade criada na etapa aconteceu aos 13 minutos, quando Mike, do CRB, alçou a bola na área e Léo Pereira cabeceou por cima.

No intervalo, mesmo com uma atuação ruim durante toda a etapa inicial, Mancini decidiu manter a mesma equipe para o tempo complementar do jogo.

Apesar das trocas alvinegras, quem voltou a levar perigo foi o CRB. Aos 31, Gegê bateu de canhota com efeito e a bola passou perto da meta do goleiro Richard, levantando a torcida no Estádio Rei Pelé. Depois, Recalde criou a grande chance do Ceará no jogo quando, cara a cara com o goleiro, tocou por cima e mandou para fora.

A partida se intensificou nos minutos finais e o time alagoano, que esteve melhor durante todo o jogo, chegou ao seu gol. No lance, Labandeira lançou na pequena área, Jorginho cabeceou e Richard defendeu, mas a defesa do Ceará não se atentou ao rebote e João Neto, caído, marcou o gol regatiano em Maceió.



O Vovô ainda chegou perto de empatar com Raí Ramos nos acréscimos. Com a perna esquerda, o lateral arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Matheus Albino a realizar grande defesa, garantindo a vitória do Galo no jogo de ida.