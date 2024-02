Ceará domina, atropela o Atlético-CE e assume liderança do Grupo B do Estadual

Time alvinegro venceu com gols de Erick Pulga (2x), Guilherme Castilho (2x), Aylon e David Ricardo. Equipe volta a campo no domingo, 4, diante do Juazeirense-BA, pela Copa do Nordeste

Dominante do início ao fim, o Ceará goleou o Atlético-CE por 6 a 0 nesta quinta-feira, 1º, em jogo da terceira rodada do Campeonato Cearense 2024. Erick Pulga (2x), Guilherme Castilho (2x), Aylon e David Ricardo foram os responsáveis por marcarem os gols do duelo disputado no Estádio Presidente Vargas.

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu engatou sua segunda vitória consecutiva no certame e agora é o novo líder do Grupo B, com sete pontos. A equipe volta a campo no domingo, 4, diante do Juazeirense-BA, pela Copa do Nordeste.

O jogo

Atuando diante do seu torcedor, o Ceará iniciou o confronto querendo deixar claro seu desejo pelo triunfo. O ímpeto era tão grande que não demorou a bola balançar as redes. Aos 4 minutos, Erick Pulga puxou contra-ataque, deixou dois adversários para trás, driblou o goleiro e abriu o placar.