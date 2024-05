Com um gol tomado em três jogos, Ceará encontra solidez defensiva em nova formação

Nas primeiras três partidas da Série B, ainda com a formação com quatro defensores, o time comandado por Mancini tomou seis gols em três partidas

O técnico Vagner Mancini parecer ter achado uma solução para os problemas defensivos apresentados pelo Ceará neste início de Série B. Com uma nova formação utilizando cinco defensores – dois laterais e três zagueiros – o Alvinegro de Porangabuçu tomou apenas um gol nos últimos três jogos.

A mudança na formação tática foi o pontapé inicial para reverter um cenário que incomodava o torcedor alvinegro e prejudicava a equipe dentro campo, fazendo perder pontos importantes.

Nas primeiras três partidas da Série B – contra Goiás, Mirassol e CRB –, ainda com a formação com quatro defensores, o time comandado por Mancini tomou seis gols em três partidas e somou apenas dois pontos. Isso sem contar o gol tomado na Copa do Brasil, contra o CRB.