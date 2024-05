Ceará recebe Amazonas no Castelão visando conquistar segunda vitória na Série B

Caso retome a linha de quatro defensores e não possa contar com Ramon, Mancini deverá formar a zaga com Matheus Felipe e David Ricardo, promovendo as entradas de Richardson e Lucas Mugni no meio-campo. O argentino, substituto natural do paraguaio, deve exercer uma função mais avançada para municiar os atacantes e também com possibilidade de balançar as redes, o que ocorreu diante do Novorizontino.

"Eu consigo fazer, já fiz essa função em outros clubes. É uma posição ofensiva, preciso pisar mais no ataque, criar chances, fazer gols. [...] Sempre temos oportunidades. O treinador já mostrou que não tem um time titular. Estamos sempre nos preparando", disse o camisa 10.