Suspensos, Recalde e Lourenço desfalcam Ceará diante do Amazonas

Apesar das baixas, o Alvinegro de Porangabuçu deverá contar com um retorno para o setor

Após conseguir a primeira vitória na Série B com o triunfo de 3 a 0 sobre o Novorizontino, o Ceará fará seu próximo compromisso na competição com dois desfalques no meio-campo. Para enfrentar o Amazonas nesta quinta-feira, 15, pela quinta rodada da Segundona, Vagner Mancini não poderá utilizar os meio-campistas Jorge Recalde e Lourenço. Amarelados nas rodadas anteriores, os jogadores serão baixa para o time Alvinegro.

Lourenço cumpre suspensão por ter sido expulso na última partida. No final do segundo tempo contra o Novorizontino, o jogador parou um lance de contra-ataque do time adversário e acabou levando cartão vermelho.